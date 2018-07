Dakar, 28 juin (APS) - La Maison de la Culture Douta Seck abrite vendredi à Dakar, à partir de 17 heures, la cérémonie officielle de la 10e édition du Festival international des arts et savoir-faire traditionnels africains, qui se poursuivra jusqu’au 30 juin prochain, annonce un communiqué reçu des organisateurs.



A l’initiative de l’Alliance culturelle africaine, ce festival également appelé ’ "Convergence culturelle des communautés", a pour objectif de "poser des jalons de la diversité culturelle pour la sauvegarde et la préservation des arts et savoir-faire traditionnels africains en général et sénégalais en particulier".

Le Festival international des arts et savoir-faire traditionnels africains vise aussi à "préserver" et à "mettre en valeur les patrimoines et savoir-faire africains", ajoutent les organisateurs dans ce communiqué.

Il sera marqué par "des prestations artistiques, culturelles, linguistiques sociales et gastronomiques".

Des "moments forts" qui devraient permettre, à travers la présentation des différentes cultures et arts culinaires d’appuyer la politique du gouvernement dans la préservation et la diffusion des patrimoines culturels matériels et immatériels, explique le communiqué.