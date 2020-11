Dakar, 20 nov (APS) – Diverses personnalités du monde dont la coprésidente de la Fédération pour la paix universelle (FPU), Dr Hak Ja Han Moon, Uhuru Kenyatta du Kenya, Salva Kiir Mayardit du Sud Soudan s’exprimeront, dimanche, sur les nouvelles possibilités de consolidation de la paix dans tous les secteurs de la société.



Ces dirigeants prendront la parole au cours du 3e Rallye virtuel de l’espoir initié par la FPU et qui réunira plus d’un million de participants ’’convaincus des idéaux d’indépendance, de prospérité mutuelle et des valeurs universelles’’, indique un communiqué transmis à l’APS.







Le programme qui sera diffusé depuis Séoul (Corée) fera place à un spectacle spécial en l’honneur des vétérans de la guerre de Corée, mais aussi à une cérémonie de commémoration du 70e anniversaire de la guerre de Corée (1950-1953), selon la même source.



Le Ballet folklorique Little Angels de Corée se chargera depuis

le Centre mondial de la paix Cheongshim de Séoul de rendre cet hommage spécial aux vétérans des 16 Etats qui, dans le cadre de la Force de paix des Nations unies, ont envoyé des troupes et apporté leur soutien à la République de Corée du Sud.



Ce 3e Rallye virtuel de l’espoir visant à construire un "monde unifié de paix durable" est organisé après celui d’août dernier au cours duquel était intervenu le président sénégalais Macky Sall qui appelait à ’’plus de solidarité’’ pour combattre la pandémie de Covid-19.



Les Rallye de l’espoir visent ’’un monde céleste et unifié qui embrasse les valeurs de liberté, de paix, d’unité et de bonheur’’.