Dakar, 6 nov (APS) - La 3ème édition du Festival alimenterre s’ouvre mardi à 10 heures à la Place du Souvenir africain à Dakar à l’initiative du Cadre de concertation et de coopération des ruraux (CNRC), annonce un communiqué transmis à l’APS.



Cet évènement organisé en partenariat avec l’ONG SOS Faim et Wallonie Bruxelles International et OXFAM se tiendra jusqu’au 28 novembre à Dakar, Kaolack, Bignona,Nguaye Mékhé,Louga, Saint Louis, Ross Béthio et Podor, indique la même source.



Ce festival qui vise à ’’promouvoir la pratique d’une agriculture saine et durable qui nourrit les populations’’ cherche aussi à ’’sensibiliser les communautés pour le changement de comportement alimentaire par la consommation des produits agricoles locaux’’.



Le CNCR compte ’’impliquer les différentes catégories d’acteurs très actives dans le développement rural, la lutte contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition au Sénégal autour d’activités comme des projections de films, des panels suivis de discussions, du théâtre forum, des animations culturelles et d’un concours d’art culinaire’’.