Dakar, 21 août (APS) - Le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, entame jeudi une tournée au niveau des sites historiques classés des régions de Tambacounda, Kédougou, Sédhiou, Kolda, Kaolack et Fatick, annonce un communiqué reçu à l’APS.



La tournée qui se poursuivra jusqu’à mardi, vise à s’enquérir des conditions de conservation des sites classés ainsi que de l’état d’avancement des travaux de construction et de réhabilitation des lieux de mémoire, selon le communiqué.

Au cours de sa visite, le ministre "reviendra sur les grandes lignes de la politique de son département notamment en ce qui concerne la construction des complexes culturels régionaux et la réhabilitation des sites et lieux de mémoire".

"Il s’agira aussi en relation avec le ministère du tourisme de réfléchir à une meilleure valorisation du patrimoine culturel, matériel et immatériel afin de le rentabiliser davantage et d’en faire un véritable levier de développement du tourisme", poursuit le communiqué.

Il ajoute que les centres d’interprétation de Bandafassi (Kédougou) et de Toubacouta (Fatick), sites classés au patrimoine de l’UNESCO, les mosquées réhabilitées de Baghère et Karantaba, le Fort Pinet Laprade, les sites mégalithiques de Sine Ngayène sont les principaux sites à visiter par le ministre et sa délégation.

SG/BK