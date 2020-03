Dakar, 11 mars (APS) – Le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, et le Directeur général adjoint du Fonds koweitien pour le Développement économique arabe (FKDEA), Nedhal Alolayan, procéderont, jeudi, à la signature de l’accord de prêt complémentaire du Projet de Réhabilitation de la route Goudiry-Kidira d’un montant de 17.800.000.000 de FCFA.



La cérémonie de signature est prévue à 16 heures à la Salle de conférence du Ministère des Finances et du Budget, indique le communiqué reçu à l’APS.



Il précise que le montant de ce prêt concessionnel est de neuf millions (9.000.000) de Dinars koweitiens, soit près de dix-sept milliards huit cent millions (17.800.000.000) de FCFA.

Ce prêt vient en complément à celui signé en octobre 2017, pour un montant de 12 millions de dinars Koweitiens. Cela porte la contribution du FKDEA pour ce projet à 21 millions de dinars Koweitiens, soit environ 40, 3 milliards de FCFA, ajoute la même source.

La route Goudiry-Kidira est un tronçon important de l’axe routier Tambacounda-Kidira-Bakel, de surcroît un pan non négligeable du corridor Bamako-Dakar par le Nord, souligne t-on dans le communiqué.



Les travaux de réhabilitation permettront d’assurer un meilleur niveau de service du réseau routier existant pour faciliter l’accès aux capitales régionales (Bakel) et aux pays limitrophes (Mali, Mauritanie, Guinée Conakry), selon le communiqué.

Ils permettront également d’améliorer les conditions de trafic et de sécurité, l’accès des populations concernées aux services et équipements sociaux ; d’accroître les échanges commerciaux avec le reste du pays et avec la sous-région et d’améliorer les activités économiques (Tourisme et Agriculture) des zones concernées, peut-on y lire.