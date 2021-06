Dakar, 8 juin (APS) - Le Collège de la Petite Côte de Joal-Fadiouth (Mbour), structure de formation qui accueille des enfants âgés de 11 à 16 ans va fêter, à partir de samedi, ses soixante années d’existence, a appris l’APS auprès de l’institution scolaire.



L’évènement est prévu sur trois jours dans l’enceinte de l’établissement avec un agenda "alléchant". Il va regrouper les nouveaux, les anciens élèves et les populations environnantes, renseigne un communiqué du comité d’organisation.



"Les retombées financières de ces manifestations serviront à entreprendre dans les meilleurs délais, et dans la mesure du possible, l’équipement de la bibliothèque et de la salle informatique, la réhabilitation des bâtiments", rapporte la source.



Elle ajoute qu’il est également envisagé "le renouvellement de la toiture des deux blocs (salles de classes et administratif), la

construction et l’équipement d’une cantine scolaire et d’autres projets permettant de mettre élèves et membres du personnel dans de meilleures conditions d’enseignement/apprentissage".



Le Collège de la Petite Côte, fondé en 1961 a contribué à l’éducation et à la formation de plusieurs générations d’élèves qui, de nos jours, jouent un rôle très actif dans l’immense œuvre de construction du Sénégal, lit-on dans le communiqué.



Pas moins de dix principaux se sont succédés à la tête de cet établissement appartenant à l’archidiocèse de Dakar et anciennement appelé école Paul Lamoise, du nom d’un ancien missionnaire, a-t-on appris par la même source.