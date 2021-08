Dakar, 7 août (APS) - L’association internationale des jeunes et étudiants pour la paix (IAYSP), organisation membre de la Fédération pour la paix universelle (FPU), tient une assemblée générale en webinaire, du 12 au 14 août prochain, a appris l’APS.

Axée sur le thème "l’engagement de la jeunesse africaine pour la prospérité et la santé planétaire", la rencontre permettra à plus de 20.000 jeunes Africains du continent et d’ailleurs de partager, en ligne, leurs visions et réalisations en faveur des Objectifs de développement durable (ODD) de l’Organisation des Nations unies (ONU), rapporte un communiqué.

Cette AG coïncidant avec la Journée Internationale de la Jeunesse (12 août) va également offrir "un cadre multidimensionnel et multidisciplinaire pour promouvoir la paix, la réconciliation, l’harmonie, et l’unité de la jeunesse africaine ainsi que l’innovation et le développement humain parmi tous les peuples", relève le communiqué.

Elle ajoute qu’elle défend également "la responsabilité, l’intégrité, le service et l’empathie qui constituent les valeurs fondamentales prônées par le Dr Hak Ja Han Moon, fondatrice de l’IAYSP".

Selon le communiqué, après la cérémonie d’ouverture prévue le 12 août, à 10 h, se tiendra la Conférence sur le leadership de la jeunesse africaine, suivie du Festival de la jeunesse africaine, programmé au troisième jour de la rencontre.

L’assemblée générale se présente comme une occasion pour les jeunes leaders des secteurs institutionnels, diplomatiques, sociaux, professionnels et confessionnels de la société et des communautés africaines de discuter du thème de l’Assemblée et du rôle des jeunes dans la construction de sociétés pacifiques et des enjeux du réchauffement climatique.

L’IAYSP est une organisation de jeunes lancée en Corée du Sud en 2017 et désormais présente dans 42 pays africains où elle mène diverses activités de développement, des forums, des séances d’éducation des jeunes aux projets de service, etc.

Ses principaux objectifs sont l’autonomisation des jeunes leaders, la création d’une culture de la paix et le soutien aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies.