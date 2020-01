Dakar, 16 jan (APS) - Les clubs affiliés à la Fédération sénégalaise de triathlon sont convoqués à l’assemblée générale ordinaire de cette instance, annonce un communiqué transmis jeudi à l’APS.



Prévue à partir de 10 heures, cette rencontre se tiendra à la piscine olympique (Point E) et sera ouverte aux membres du comité exécutif et des commissions et divisions spécialisées notamment, précise le communiqué.

Outre l’adoption du calendrier de la saison 2020, cette AG devrait également permettre la présentation des rapports d’activité et financier de la Fédération sénégalaise de triathlon, selon le communiqué.