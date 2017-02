Dakar, 3 fév (APS) - La Direction de l’environnement et des établissements classés (DEEC) organise un atelier d’examen de trois rapports sur le mercure, lundi, à partir de 9 heures, dans les annexes de ses locaux (106, rue Carnot), à Dakar, selon un communiqué transmis à l’APS.

Ces trois rapports s’intitulent ’’Analyse juridique et institutionelle’’, ’’Inventaire national du mercure’’ et ’’Analyse de l’impact environnemental et sanitaire’’.

Ils serviront de base à ’’l’établissement du profil national du mercure et du rapport sur l’évaluation initiale de la Convention de Minamata’’, précise le communiqué.

Cette convention a été adoptée le 10 octobre 2013 lors de la Conférence diplomatique de Kunamoto (Japon) et ratifiée par le Sénégal, le 3 mars 2016.



Elle vise à réduire et à contrôler une variété de produits, procédés et industries qui émettent, rejettent ou utilisent du mercure.