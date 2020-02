Dakar, 7 fév (APS) – L’Association des professionnels et amateurs de drones (APAD) organise, lundi, à partir de 9 heures, un atelier de lancement de l’académie de drone au Sénégal, annonce un communiqué reçu à l’APS.



Cette rencontre qui se tiendra à ’’Africa Outsourcing Center’’ à la cité Keur Gorgui permettra de passer en revue le curriculum de formation mais aussi les prochaines étapes pour le démarrage effectif de la formation au Sénégal.



Selon la même source, ’’après avoir adapté le cours pour l’obtention de la licence de pilote de drone, dispensé à l’école d’aviation de l’Eastern Kentucky (EKU), aux réalités du Bénin, la société Global Partners, en collaboration avec le centre technique de coopération agricole et rural (CTA) et autres partenaires, lancera l’académie de drone au Sénégal’’.



Elle ajoute que cette initiative permettra de former des pilotes de drones selon les standards nationaux et internationaux avec délivrance de licence reconnue en suivant le format de la Federal Aviation Administration (FAA) aux Etats-Unis.



Le projet contribuera également à la concertation de la vision de l’Union africaine (UA), qui a identifié les drones comme ’’une technologie novatrice’’ pouvant accélérer la transformation du continent.



’’Le projet stimulera aussi l’utilisation des drones pour le développement en Afrique tout en permettant aux utilisateurs d’acquérir les connaissances théoriques et les compétences pratiques pour utiliser ces outils en assurant la sécurité des personnes et des biens’’, selon les initiateurs.