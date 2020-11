Dakar, 13 nov (APS) - Le Bureau opérationnel du suivi du Plan Sénégal émergent (BOS/PSE) procédera, lundi, à Dakar, au lancement officiel de la structuration de l’Agropole centre qui regroupe les régions de Kaffrine, Kaolack, Fatick et Diourbel, a confirmé son directeur général, El Ousseynou Kane, dans un communiqué transmis vendredi à l’APS.



Il en avait fait l’annonce mercredi, au cours d’un atelier de mise à niveau et de partage avec le collectif des journalistes économiques sur la mission du BOS.



La cérémonie de lancement de cet atelier devant se tenir sur cinq semaines aura lieu à l’hôtel Radisson, en présence du ministre en charge du suivi du PSE, Abdou Karim Fofana, ainsi que de son homologue du Développement industriel et des petites et moyennes industries, Moustapha Diop.



’’La première étape du processus de structuration, (…) a permis de procéder aux choix des filières prioritaires de l’agropole centre (arachide, céréales, sel) ainsi que les sites d’implantations du module central et des quatre modules régionaux’’, a rappelé le directeur général Bureau opérationnel du suivi du Plan Sénégal émergent.



Il précise que cette prochaine consistera à ’’organiser un atelier de structuration de 5 semaines, à l’effet de mobiliser dans un cadre unique les décideurs des secteurs publics et privés concernés par l’Agropole centre.’’



Selon lui, il sera aussi l’occasion de ’’définir le plan d’exécution détaillé du projet d’agropole centre, d’arrêter les modalités de partenariats avec le secteur privé et de procéder à l’évaluation des besoins de financement de cet important projet.’’



Le processus de structuration de l’Agropole centre couvrant les régions de Kaffrine, Kaolack, Fatick et Diourbel est mis en œuvre avec l’appui de la coopération belge, à travers son agence d’exécution Enabel, selon des responsables du BOS/PSE.