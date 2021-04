Dakar, 21 avr (APS) - Un atelier national de validation de la stratégie et du plan d’actions d’adaptation aux changements climatiques se tient jeudi à l’hôtel Onomo-Dakar, annonce un communiqué transmis à l’APS.



La rencontre prévue à partir de 9 heures vise à partager les résultats issus des consultations des parties prenantes et acteurs clés des territoires de la Vallée du fleuve Sénégal sur la co-élaboration d’une stratégie détaillée en plan d’actions pour la période 2021-2025.



L’atelier s’inscrit dans le cadre de la facilite de AdapActio de l’AFD en appui à la SAED avec la DECC pour la mise en œuvre d’une stratégie et d’un plan d’actions d’adaptation au changement climatique pour le renforcement de la résilience des territoires et des populations de la Vallée du Fleuve Sénégal, a-t-on appris par la même source.





SBS/AKS