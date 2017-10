Dakar, 19 oct (APS) - Un atelier national de présentation de la version provisoire des documents de projets du second MCA-Sénégal à soumettre au financement du Millenium Challenge Corporation (MCC), un fonds de développement bilatéral américain, se tient le jeudi 26 octobre prochain, à Dakar.

Selon un communiqué transmis à l’APS, cette rencontre, prévue de 0 à 16h30, au King Fahd Palace (KFP), s’inscrit dans le cadre du processus de formulation du second MCA-Sénégal, "mené de façon inclusive, à travers une large consultation des acteurs publics, privés et de la société civile’’.

Cette phase "porte sur l’identification des projets à soumettre au financement du MCC pour lever la contrainte majeure à l’investissement et à l’entreprenariat privés +coût élevé de l’énergie et faible accès à l’électricité+’’, explique le communiqué.

Les projets identifiés concernent selon la même source quatre composantes, dont celui relative à la diversification des sources de production, l’optimisation du parc de production et la gestion de la demande.

Il y a aussi les composantes ’’amélioration de l’accès à l’électricité en milieu rural et péri-urbain’’ et ’’modernisation et renforcement des réseaux de transport et distribution’’.

S’y ajoute une dernière composante relative à l’amélioration du cadre légal et au renforcement des capacités des acteurs du secteur.

L’administration américaine a décidé d’accorder un nouveau "Compact" au Sénégal qui avait bénéficié d’un premier, dans le cadre du Millenium Challenge Corporation (MCC), un programme d’appui bilatéral instauré aux Etats-Unis et se déclinant sous forme de dons du peuple américain à des pays jugés éligibles.

Il a été initié en 2002 sous le régime du président Georges Bush et est devenu opérationnel en 2004, cadre dans lequel le Sénégal avait bénéficié d’un premier programme déclinée en Millénium Challenge Account (MCA) et qui avait porté sur des secteurs prioritaires comme les infrastructures et le social.

D’un montant global de 270 milliards de francs CFA, ce premier Compact du MCA a impacté sur plus d’un million de personnes bénéficiaires, soit environ 138.000 ménages. Il avait financé, entre 2004 et 2015, une vingtaine de projets visant à accélérer la croissance pour réduire la pauvreté.

Les deux parties se sont accordées sur le fait que l’objectif d’un second Compact devrait être le renforcement des secteurs de l’énergie et de l’environnement des affaires.