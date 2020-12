Dakar, 4 Dèc (APS) – Un atelier national de restitution et de partage des résultats d’une étude sur l’impact des projets phares du Plan Sénégal émergent (PSE) sur le genre et le partage du guide d’utilisation d’impact, se tiendra lundi à Dakar, annonce un communiqué parvenu à l’APS.



La rencontre est prévue à partir de 9h 30 au Radisson Blu Hôtel de Dakar, précise la même source.



Elle souligne que la rencontre organisée par le Bureau Opérationnel de Suivi du PSE entre dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’appui au système d’élaboration, de monitoring et d’évaluation des politiques publiques (PASEMEPP), indique le communiqué.



