Dakar, 19 fev (APS) - Le ministère de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire organise, vendredi et samedi à Dakar, l’atelier national de concertation sur l’allègement des taux d’intérêt débiteurs appliqués par les systèmes financiers décentralisés (SFD).



Cette rencontre se tiendra à l’hôtel Terrou-Bi à partir de 9h, indique le ministère dans un communiqué reçu à l’APS.



La même source rappelle que l’atelier fait suite à l’appel lancé par le chef de l’Etat lors de la cérémonie d’ouverture du Salon Tournant de l’économie sociale et solidaire organisé le 31 décembre 2019 au Centre des expositions de Diamniadio.



Au Sénégal, rappelle le ministère, ‘’la micro finance a enregistré d’importants progrès ces dernières années, comme en atteste les statistiques : 3.052.345 membres/clients ; 303 SFD avec 905 points de services ; 439 milliards de FCFA d’encours de crédits ; 335 milliards de FCFA d’encours d’épargne ; 15,8% de taux de pénétration’’.



Toutefois, relève le département, ’’cette situation dynamique est marquée aussi par des difficultés qui affectent les interventions des SFD et rend plus contraignantes les conditions d’accès des populations aux services financiers’’.



Parmi ces contraintes, le ministère cite ’’le niveau élevé des taux d’intérêt appliqués par les SFD’’.