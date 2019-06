Dakar, 7 juin (APS) – Dakar abrite mardi un atelier de consultation régional sur la mise en œuvre de la réglementation harmonisée des semences en Afrique de l’Ouest, annonce un communiqué reçu à l’APS.

Prévue à 8h30 à la Résidence Mamoune, cette rencontre de deux jours est organisée par le Conseil Ouest et Centre pour la recherche et le développement agricoles (CORAF) et l’Initiative TAAT (Technologies pour la transformation de l’agriculture en Afrique) de la Banque africaine de développement (BAD), précise la même source.

Le communiqué souligne que cet atelier placé sous la présidence du ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural, regroupera une cinquantaine de principaux acteurs de la réglementation régionale harmonisée des semences en Afrique de l’Ouest.

Il vise à évaluer la situation actuelle, identifier les goulots d’étranglements et élaborer un plan d’actions nécessaires pour accélérer la mise en œuvre de la politique semencière harmonisée au niveau des pays membres de la CEDEAO-UEMOA-CILSS, renseigne le texte.