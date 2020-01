Dakar, 27 jan (APS) - L’Association des utilisateurs des TIC (ASUTIC) organise jeudi à partir de 9H à Dakar un atelier consacré à la stratégie de promotion des droits humains au Sénégal, annonce un communiqué transmis à l’APS.



La rencontre prévue à ‘’Dakar City Business’’ à côté des Résidences Mamoune, entre le cadre de la mise en œuvre du projet de promotion des droits humains en ligne au Sénégal, initié par l’ASUTIC, indique la même source.



Selon le texte, l’objectif général de ce projet est de sécuriser les droits humains en ligne et faire en sorte que le cadre politique, légal et réglementaire du Sénégal lié à Internet respecte les droits humains.



Ce projet, ajoute le communiqué, s’inscrit dans la démarche de l’ASUTIC de promouvoir particulièrement, la liberté d’expression, le droit d‘accès à l’information, et le droit à la vie privée, grâce à la participation active de la société civile.



L’Association des utilisateurs des TIC du Sénégal est une organisation à but non lucratif qui œuvre pour la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’ère numérique.



Elle a aussi pour objectif de contribuer au renforcement de la démocratie à travers la transparence, la responsabilité des décideurs et la participation des citoyens, sur la base de l’égalité de genre.



