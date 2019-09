Dakar, 20 sept (APS) - L’Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal (ANSTS) annonce organiser lundi un atelier régional africain du Programme mondial sur les écosystèmes des terres arides, annonce un communiqué reçu à l’APS.



La cérémonie d’ouverture de cette manifestation scientifique, organisée en collaboration avec l’Académie des sciences de Chine (CAS), est prévue à partir de 9 heures à l’hôtel Ngor Diarama, précise le communiqué.



La même source annonce également la tenue conjointement d’une conférence sur le climat, les écosystèmes et les moyens de subsistance en Afrique.



’’L’objectif de ces deux rencontres est d’explorer un mécanisme permanent de partenariat pour soutenir la coopération Chine-Afrique dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de développement durable (ODD)", peut-on lire dans le texte.



De cette manière, ’’ces rencontres qui regrouperont des experts africains et chinois aboutiront à la proposition d’actions prioritaires pour la coopération sino-africaine en matière d’innovation scientifique et technologique.’’