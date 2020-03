Dakar, 6 mars (APS) – Le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, et son collègue de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulye Diouf Sarr, coprésident, lundi à 16 heures, une rencontre avec les acteurs culturels, annonce un communiqué du département de la culture.

Selon le texte reçu à l’APS, la rencontre prévue au Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose entre dans le cadre de la campagne de sensibilisation contre le Coronavirus.