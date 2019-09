Dakar, 4 sept (APS) - Le gouvernement sénégalais et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) vont dérouler, à partir de jeudi, une campagne nationale de sensibilisation des "acteurs clés" et des populations sur l’Agenda 2030 des objectifs de développement durable (ODD) et "les enjeux de sa territorialisation", annonce un communiqué reçu à l’APS.



La campagne va démarrer par la région de Kaffrine (centre), jeudi à 9 h. Un atelier se tiendra au siège du conseil départemental de Kaffrine, sous la présidence du gouverneur de ladite région, en présence de représentants du PNUD et du ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération.



L’atelier sera suivi d’un panel, vendredi à 9 h 30, au même endroit. Une occasion pour les "acteurs clés" de cette région de discuter de "la domestication des ODD".



La campagne va consister à tenir des ateliers et des panels dans les 14 régions du pays, selon le communiqué reçu du PNUD.



Aux ateliers prendront part les conseillers municipaux et les acteurs intervenant dans la "planification territoriale".



Ces rencontres seront suivies d’une phase de sensibilisation de la population, avec des caravanes d’information qui vont sillonner les écoles, les universités, les "maisons culturelles" et les radios communautaires.



Les panels prévus pour cette phase seront ouverts au public, qui pourra également prendre part à des antennes radio décentralisées, selon la même source.



S’en suivra "une phase de rencontres bipartites, avec des acteurs clés", pour des "actions de plaidoyer stratégique" au cours desquelles seront noués des partenariats.



Des "conférences universitaires" auront lieu dans les universités de Dakar, Thiès (ouest), Diourbel (centre), Saint-Louis (nord) et Ziguinchor (sud), sur "des thématiques clés", relatives à l’atteinte des ODD au Sénégal.



La campagne prendra fin en décembre prochain.