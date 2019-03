Dakar, 4 mars (APS) - Le groupe régional thématique genre pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre organise, mercredi, à 14h 30, un ‘’market place’’ dans le cadre de la célébration de la journée internationale des femmes, annonce un communiqué transmis à l’APS.



Cette rencontre se tiendra dans les jardins du Bureau Régional du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme (HCDH) et du Centre d’Information des Nations Unies (CINU), aux Almadies, indique la même source.



Ce ‘’market place’’ a pour but de permettre ‘’aux différentes agences de l’Organisation des Nations Unies et leurs partenaires régionaux de présenter leur travail en lien avec l’égalité des genres, l’émancipation des femmes et leur participation dans la vie politique, économique, sociale et culturelle en Afrique de l’Ouest et du Centre’’.



En 2019, la journée internationale des femmes a pour thème : ‘’Les moyens novateurs de faire progresser l’égalité des sexes et l’émancipation des femmes’’.