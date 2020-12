Dakar, 3 déc (APS) – Le Centre national de transfusion sanguine à Dakar abrite samedi à partir de 10 heures la célébration de la Journée internationale des volontaires, rapporte un communiqué parvenu à l’APS.



L’édition 2020 de la Journée international des volontaires porte sur le thème : ‘’ensemble c’est possible grâce au volontariat’’.



La cérémonie sera placée sous la présidence conjointe du ministre Secrétaire général du gouvernement et du coordonnateur résident du système des nations-unies.



Le communiqué souligne que l’événement permettra de découvrir les réalisations des volontaires à travers un mini reportage sur les activités de ces derniers durant la crise sanitaire et les stands d’exposition de leurs organisations.



Elle permettra aussi d’amener les populations à poser des actes de volontariat en partenariat au don de sang qui aura lieu en marge de la cérémonie officielle, fait savoir la même source.



