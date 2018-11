Dakar, 2 nov (APS) - L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le Haut Conseil national de sécurité sanitaire mondiale "One Heath" organisent samedi à Thiès, la Journée mondiale "Une Seule Santé" au Sénégal, avec l’ambition de promouvoir cette approche au niveau opérationnel, annonce un communiqué transmis à l’APS. Le concept "One Heath" se veut une approche intégrée de la santé mettant l’accent sur les interactions entre les animaux, les humains et leurs divers environnements

L’ouverture officielle de la manifestation est prévue à partir de 9 heures à l’Université de Thiès, précise le communiqué selon lequel les travaux vont réunir des universitaires, des professionnels de la santé humaine, animale et environnementale, ainsi que des étudiants, des représentants de la société civile et des populations.





"L’objectif de la Journée mondiale +Une Seule Santé+ est de promouvoir au niveau mondial, les différentes initiatives visant à sensibiliser le public et les professionnels sur cette approche holistique, par le biais de la collaboration entre les différentes disciplines de la Santé humaine, de la Santé animale et de la Santé environnementale, aussi bien au niveau institutionnel et opérationnel, qu’au niveau de la recherche et de l’enseignement", expliquent les organisateurs.





Au Sénégal, poursuit le communiqué, cette journée est organisée dans le cadre du Programme d’action pour la sécurité sanitaire mondiale (PASSM) mis en œuvre par le Centre d’urgence pour la lutte contre les maladies animales transfrontières (FAO-ECTASIE) au titre du projet "Soutien au programme de sécurité sanitaire mondiale" (GHSA) dans la lutte contre les zoonoses et le renforcement de la santé animale en Afrique financé par l’USAID.





Selon la même source, cette journée mondiale est célébrée par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), la FAO et l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) en vue "d’incruster dans les pratiques et les habitudes l’approche +Une Seule Santé+".





"Cela conduit les acteurs de la santé humaine, animale et environnementale à l’adoption d’une approche intégrée, multidisciplinaire et multisectorielle à tous les niveaux de responsabilités", indique le communiqué.





Il précise que la célébration de la Journée mondiale "Une Seule Santé" est désormais inscrit à l’agenda du Haut conseil national de sécurité sanitaire mondiale "Une Seule Santé", institué par le Sénégal, par arrêté du Premier ministre promulgué après la célébration officielle de la première Journée mondiale "Une Seule Santé", en 2017, dans deux universités au Sénégal, "consacrant ainsi un encrage institutionnel fort".





