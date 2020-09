Dakar, 21 sept (APS) - La cérémonie d’installation du Tribunal des pairs du Conseil pour l’observation des règles d’éthique et de déontologie dans les médias (CORED) est prévue mercredi à 9 heures, à la Maison de la presse, à Dakar, annonce un communiqué transmis à l’APS.

Cet évènement sera présidé par le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, indique le texte.

Le Tribunal des pairs, organe indépendant et autonome, a pour mission de juger les pratiques professionnelles et de sanctionner les fautes en cas de manquement aux règles éthiques et déontologiques, poursuit le texte.



Le CORED, organe indépendant d’autorégulation des médias, s’est résolument engagé dans une nouvelle dynamique pour amener les professionnels à ériger l’éthique et la déontologie en règles et principes sacro-saints devant fonder la pratique du journalisme, ajoute la même source.