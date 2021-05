Dakar, 25 mai (APS) - La cérémonie de clôture du programme de coopération pour la sécurité intérieure mis en œuvre par le Sénégal et l’Union européenne (SENSEC-UE) se tient jeudi à l’hôtel Terrou-Bi, à partir de 9h30, annonce un communiqué transmis à l’APS.



Il précise que cette cérémonie va enregistrer la participation du ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome, et de l’ambassadrice de l’Union européenne au Sénégal, et Irène Mingasson.

Il y aura aussi des représentants de la Police nationale, de la gendarmerie, des douanes et de l’Agence de sécurité proximité (ASP), ainsi que des "bénéficiaires principaux du programme".

Selon le communiqué, l’objectif de ce programme concernaient le renforcement des capacités en matière de lutte contre le crime organisé et le terrorisme, le contrôle et la surveillance des frontières et l’appui à la bonne gouvernance du secteur de la sécurité intérieure.

Le programme, financé par l’UE à hauteur de 10 millions d’euros, a été exécuté de 2017 à fin mai 2021.

"Malgré la pandémie, note le texte, le programme a eu des résultats notables : formation de plus de 900 personnes entre policiers, gendarmes et douaniers, création du nouveau Centre de formation national de la police judiciaire au bénéfice de la gendarmerie nationale, mise en place d’un dispositif de surveillance et de contrôle des frontières terrestres et maritimes".

Il y a aussi la fourniture de l’équipement nécessaire pour le bon fonctionnement des unités opérationnelles en charge des missions de surveillance des frontières et de lutte contre le crime organisé, "notamment 157 moyens roulants, 4 vedettes, 27 drones", sans compter la construction d’un commissariat-pilote à Mbao.