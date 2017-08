Dakar, 21 août, (APS) - L’Ambassade des Etats-Unis au Sénégal procède à la cérémonie de clôture du projet de l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID) pour le Développement agricole et nutritionnel pour la sécurité alimentaire au Sénégal, USAID/Yaajeende, mardi à partir de 9h30, à l’Hôtel Ngor Diarama, annonce un communiqué transmis à l’APS.

Cette cérémonie qui sera présidée par le Premier conseiller de l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique au Sénégal, Martina Boustani, sera une occasion de partager les réalisations phares, pendant ces sept dernières années de mise en œuvre des activités, relève le communiqué.

Selon la même source, ce projet qui a directement touché 101 000 ménages ruraux, soit plus de 1 000 000 personnes vient soutenir les efforts du gouvernement sénégalais dans la lutte contre la pauvreté et le renforcement de la sécurité alimentaire.

USAID/Yaajeende, qui veut dire "abondance, prospérité" en pulaar, est intervenu dans 49 communes et 790 villages des régions de Tambacounda, Kédougou, Kolda et Matam – avec un financement total de 50 millions de dollars US, soit 25 milliards FCFA, note la source.