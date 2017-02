Dakar, 10 fév (APS) - Les auditeurs de la 10-e promotion du programme de management du sport co-organisé par l’Université Cheikh Anta Diop et la Fédération internationale de football amateur (UCAD-FIFA/CIES) recevront, samedi à partir de 9h 30, leurs diplômes, a appris l’APS.

La cérémonie se déroulera à l’Institut national supérieur de l’éducation populaire et sportive (INSEPS), renseigne un communiqué.



Lequel indique que le programme s’inscrit dans le cadre du réseau académique international de 16 universités chargées d’enseigner le management du sport en adaptant les cours aux réalités économiques, culturelles, sportives et sociales des pays impliqués.



"C’est dans cette optique que l’UCAD reçoit, en plus des Sénégalais, des auditeurs de la sous-région et offre aux organisations sportives des ressources humaines qualifiées et bien outillées pour implémenter et conduire les changements auxquels le sport africain doit faire face", ajoute le texte.





