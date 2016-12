Dakar 27 déc (APS) - Le Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP) tient à 10 heures une deuxième cérémonie de signature du "Pacte d’engagement pour l’élimination du paludisme au Sénégal", annonce un communiqué de presse reçu à l’APS.

La manifestation, organisée en partenariat avec Speak Up Africa et Path, est prévue dans la grande salle du nouveau bâtiment de l’Assemblée nationale en présence du Professeur Awa Marie Coll Seck, ministre de la Santé et de l’Action sociale.

Une première cérémonie tenue le mardi 18 mai 2016 au Programme national de lutte contre le paludisme, avait permis d’obtenir l’engagement de cinq membres de la commission santé.

Le pacte d’engagement des députés est présenté par les initiateurs comme "une opportunité unique d’engager une profonde mutation sanitaire de notre société en s’appuyant sur la mobilisation collective".

D’après le communiqué, "le Sénégal a mis à l’échelle les interventions à efficacité prouvée pour avoir un impact significatif et durable sur la morbidité et la mortalité palustres".

Une telle démarche a favorisé "une régression significative [du paludisme] de plus de 50% entre 2009 et 2015 avec une prévalence qui est passée de 3% à 2,1%".

"Des défis demeurent encore, notamment l’accès universel aux interventions majeures que sont le diagnostic par les tests de diagnostic rapide (TDR) et le traitement par les combinaisons thérapeutiques à base d’Artémisinine (CTA) jusqu’au niveau communautaire."