Dakar, 13 mai (APS) - L’ambassade des Etats-Unis au Sénégal annonce organiser mercredi à Dakar la cérémonie officielle de clôture du projet "Feed The Future Naatal Mbay" (Rendre l’agriculture florissante, en wolof).



Selon un communiqué transmis à l’APS, cet événement prévu à partir de 13h 30, au King Fahd Palace (KFP), sera co-présidé par le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural, Moussa Baldé, et le premier conseiller de l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique au Sénégal, Martina Boustani.

Selon le même document, cette cérémonie sera l’occasion de ’’présenter au public les résultats majeurs de Naatal Mbay qui a été mis en œuvre dans les régions de Saint-Louis, Matam, Kaolack, Fatick, Kaffrine, Ziguinchor, Sédhiou et Kolda, de 2015 à 2019.’’

’’Grâce à un investissement de 23,7 millions de dollars soit 13,8 milliards de francs CFA, le programme Naatal Mbay a favorisé, en quatre ans, la croissance économique en permettant à 120 000 ménages agricoles d’accroître leur revenu de plus de 30%’’, peut-on lire.