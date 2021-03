Dakar, 27 fév (APS) - La chaleur va se maintenir dans les régions centre et sud du Sénégal pour les prochaines 24 heures à partir de samedi midi, malgré une légère baisse des températures, annonce l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).



"Un ciel clair prédominera au cours des prochaines 24 heures sur l’ensemble du territoire" sénégalais. "Malgré une légère baisse des températures, le temps chaud se maintiendra dans les régions centre et sud du pays avec des pics qui avoisineront 35° à 37°C. Ailleurs la chaleur sera légèrement ressentie", lit-on dans le bulletin du jour de l’ANACIM.

Selon les prévisionnistes météo, la fraicheur nocturne et matinale "sera de mise sur la quasi-totalité du territoire. Les visibilités seront nettement améliorées sur le pays", avec des vents de secteur nord à nord-est "devenant momentanément modérés sur la côte".