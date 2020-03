Dakar, 29 fév (APS) - Les prévisions de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) pour les prochaines 24 heures, à partir de samedi midi, tablent sur un ciel globalement dégagé au cours de la journée et une chaleur accentuée dans les régions de l’intérieur du Sénégal.





"Un ciel dégagé sera globalement noté au courant de cette journée, avec toutefois quelques passages nuageux attendus pendant la nuit et en fin d’échéance", indique l’ANACIM.

L’agence ajoute que la chaleur "restera accentuée à l’intérieur du territoire notamment dans les localités sud, centre et est où les maxima de température oscilleront entre 39 et 43°C".

"La fraicheur nocturne et matinale sera moins ressentie sur le pays avec des températures minimales comprises entre 19 et 26°C. Les visibilités seront globalement bonnes. Les vents dominants d’intensités faibles à modérés seront de secteur d’est à nord-est", écrivent les prévisionnistes météo.