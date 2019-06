Dakar, 7 juin (APS) - La 11e édition du colloque interreligieux annuel de la Fondation Konrad Adenauer se tient les 25 et 26 juin à Dakar, sur le thème "Religion et développement économique", annonce un communiqué reçu des organisateurs.



La rencontre se déroulera à l’hôtel Terrou-Bi, avec la participation de représentants des communautés religieuses, de la vie politique, économique scientifique et de membres de la société civile, selon le communiqué.

Les participants, "soucieux de s’engager, chacun à son niveau, pour un dialogue franc, sincère et constructif entre les différents groupes de la société", sont appelés à débattre de la manière dont la religion "de manière générale a contribué et pourrait davantage contribuer au développement économique durable et équitable", indique la même source.

Elle signale que cette manifestation est organisée en partenariat avec l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar, l’Association sénégalaise de coopération décentralisée (ASECOD), l’ambassade d’Israël et Timbuktu Institute.