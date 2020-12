Dakar, 30 nov (APS) – Le ministre des Collectivités territoriales du Développement et de l’Aménagement des territoires Oumar Guèye préside mardi à Sédhiou, un Comité régional de développement (CRD) axé sur la vulgarisation du Plan national d’aménagement et de développement territorial (PNADT), a appris l’APS.

Après Ziguinchor et Kolda, le ministre va partager avec les exécutifs locaux et autres acteurs le document du Plan national d’aménagement et de développement territorial (PNADT) et ses outils de mise en œuvre, indique un communiqué reçu de ses services.

La même source souligne qu’après la validation du PNADT lors du Conseil résidentiel du 24 janvier 2020, le chef de l’Etat avait indiqué, à l’occasion du Conseil des ministres du 29 janvier, ‘’l’urgence de vulgariser le PNADT auprès des institutions, des collectivités territoriales et de l’ensemble des acteurs’’.



C’est dans ce cadre que le ministre des Collectivités territoriales du Développement et de l’aménagement des territoires a entamé une campagne nationale de vulgarisation.