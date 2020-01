Dakar, 21 jan (APS) - La Croix-Rouge sénégalaise et le Croissant-Rouge turc animent vendredi à Dakar, une conférence de presse conjointe, vendredi, à l’issue de la visite de travail que le président du Croissant-Rouge turc, Kerem Kinik, va effectuer au Sénégal, annonce un communiqué transmis à l’APS.



Prévue à 16 heures, la rencontre avec les journalistes se tient au siège du Comité national de la Croix-Rouge sénégalaise, précise le communiqué.

Selon le communiqué, Kerem Kinik, par ailleurs vice-président de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) pour l’Europe et le Moyen-Orient, effectuera une visite de travail de 48 heures à Dakar, à partir du jeudi.

"Cette visite de travail s’inscrit dans le cadre de la coopération humanitaire entre le Croissant-Rouge turc et la Croix-Rouge sénégalaise depuis 2014. Elle sera matérialisée par des séances de travail, entre Dr Kerem Kinik et Bafou Ba, présidente de la Croix-Rouge sénégalaise, le vendredi", peut-on lire.

Le communiqué ajoute que la délégation du Croissant-Rouge turc et celle de la Croix-Rouge sénégalaise seront reçues en audience le même jour par les ministres de l’intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, des Finances et Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, et des Affaires étrangères, Amadou Bâ.

Ces rencontres se dérouleront entre 10 et 12 heures, avant que M. Kinik ne soit reçu en audience par le président de la République, Macky Sall, signale la même source.

SG/BK