Dakar, 25 août (APS) -Le Collectif des cadres de la Diaspora (C.C.D), organise une conférence de presse lundi, à partir de 16 heures, à la maison de la presse, annonce un communiqué transmis à l’APS.

La rencontre avec les journalistes s’inscrit dans le cadre de la préparation de la première édition ‘’Diaspora Awards’’, prévue dans la capitale sénégalaise au mois de décembre prochain, indique la même source.

Selon le communiqué, le C.C.D est une association à but non lucratif qui regroupe des cadres et des chefs d’entreprises sénégalais de la diaspora, œuvrant à promouvoir le retour au bercail des cadres de la diaspora et primer les success story.

Il ajoute que ces cadres de la diaspora se prononceront, lors de cette conférence de presse, sur les conditions de vie des sénégalais à l’étranger.