Dakar, 27 fév (APS) - La Galerie nationale d’art organise une conférence publique sur le thème "Art et migrations, quelles sont les motivations des déplacements des artistes visuels ?", jeudi, à partir de 16 heures, annonce un communiqué.



Le professeur Maguèye Kassé, le critique d’art Sylvain Sankalé sont les principaux intervenants choisis pour cette rencontre dont les débats seront modérés par le journaliste et critique d’art Baba Diop.

Selon le communiqué, cette conférence publique est organisée dans le cadre de l’exposition des œuvres de Cheikh Niass, intitulée "Condoléances, les larmes de la peinture".

Cette exposition, dont le vernissage a eu lieu le 20 février dernier, se poursuivra jusqu’au 6 Mars, à la Galerie nationale d’art.

Son thème, de même que "la production de la totalité des œuvres en Autriche pour être exposées au Sénégal, nous offrent le prétexte d’échanger sur la mobilité des artistes et les motifs de leur installation dans les pays du Nord", écrivent les organisateurs.

Ils soulignent que le thème du "voyage, de l’éloignement pour ne pas dire la mélancolie liée à +l’exil+ transparaissent dans le propos de l’exposition +Condoléances, les larmes de la peinture+. Ce temps d’échange nous permettra d’aborder ces différents points qui sont au cœur des réalités artistiques et culturelles contemporaines", ajoutent-ils.

Ils signalent que lors de la 6e édition de la Biennale internationale des arts (Dak’art), en 2004, Cheikh Niass avait été présenté dans la sélection officielle, pour le compte de l’exposition collective de la partie "In" de cette manifestation d’art africain contemporain. Il avait présenté une installation intitulée "Migrations".

Après des études aux Beaux-arts du Sénégal et à l’ « Akademie der Bildenden Künste » à Vienne, Cheikh NIASS, 52 ans, vit et travaille à Tulln/Donau, près de Vienne en Autriche.

Son œuvre a été déjà exposée à l’occasion de grands événements artistiques, à Dakar, mais aussi lors de manifestations d’envergure, comme au sommet de Chaillot à Paris, et tout récemment au Musée d´Art moderne de Frankfort /Main en Allemagne et au Musée Smithsonian à Washington, DC, aux Etats-Unis.

Par le biais de workshops et expositions à travers le monde (France, Belgique, Suisse, Allemagne, Angleterre, Hollande, Italie, République tchèque, Sénégal, Autriche, etc.), Cheikh NIASS échange son expérience avec des professionnels de l´art, des étudiants et amateurs de l’art.