Dakar, 11 nov (APS) – La fondation TrustAfrica organise, vendredi, à partir de 15 heures 30, une conférence publique axée sur le thème "l’Etat en Afrique : comment surmonter les crises et consolider la démocratie".

Selon un communiqué transmis à l’APS, cette conférence qui sera animée par le professeur Abdoulaye Bathily se tiendra au siège de TrustAfrica, aux Almadies.

’’L’on assiste à une recrudescence de coups d’Etat civils et militaires et un rétrécissement de l’espace civique dans un nombre grandissant de pays d’Afrique depuis quelques années’’, indique la même source.

Elle rappelle que les graves crises institutionnelles et politiques que connaissent certains pays du continent depuis plusieurs années sont encore loin d’être résolues.

’’Qu’est-ce qui explique la difficulté qu’ont beaucoup de pays du continent à établir ou consolider des systèmes de gouvernance démocratique ? Quels rôles les organisations régionales et les mouvements citoyens peuvent-ils jouer pour mettre fin aux crises et conflits et consolider la démocratie ? Comment assurer un avenir meilleur dans la dignité sur le continent aux jeunes générations d’Africains ?’’, s’interroge t-on dans le communiqué.

Organisée en marge de la 32e réunion du conseil d’administration de TrustAfrica, poursuit le texte, cette conférence s’inscrit dans l’agenda des débats initiés pour permettre à différents acteurs d’échanger autour des questions préoccupant les Africains.

Il s’agit notamment de questions couvrant tous les domaines liés à la gouvernance, la démocratie, le développement du continent et l’épanouissement de ses populations.