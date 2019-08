Dakar, 29 août (APS) – Une conférence sur le thème "la Remise en question des Orthodoxies dans la pensée économique en Afrique, Exploration de solutions alternatives", s’ouvre lundi à 9h à l’Hôtel Ndiambour, à Dakar, annonce un communiqué reçu à l’APS.

La conférence prévue jusqu’au 4 septembre est organisée par le think thank TrustAfrica (TA) et l’Institut pour la justice économique (Institute for Economic Justice (IEJ) avec le soutien de l’institution Open Society Initiative for West Africa (OSIWA), indique la même source.

Il est également prévu une table ronde publique, mardi, au Musée des Civilisations Noires à 16h 30.