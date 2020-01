Dakar, 21 jan (APS) – Le Forum social sénégalais organise, vendredi à Dakar, à partir de 9h, une conférence publique axée sur le thème : ‘’La mobilisation néolibérale face aux mouvements sociaux-citoyens et aux résistances populaires’’, annonce un communiqué transmis à l’APS.

Cette manifestation publique se tient dans les locaux de l’Institut Confucius de l’Ucad 2, indique la même source.

Selon le texte, la conférence sera animée par des experts, dont Pierre Sané, ancien sous-directeur général de l’Unesco et ancien secrétaire général d’Amnesty International, Sanou Mbaye, économiste et ancien fonctionnaire de la Banque africaine de développement, aujourd’hui chroniqueur politique et économique.

Le communiqué ajoute que la rencontre sera ouverte à d’autres experts, notamment Demba Moussa Dembélé, économiste et ancien de la Banque mondiale, et Moussa Mbaye Gueye, directeur Lead Afrique francophone.