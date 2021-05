Dakar, 7 mai (APS) - L’Institut de formation aux métiers du sport organise ce dimanche à partir de 11h dans ses locaux une conférence publique sur le thème des transferts de joueurs et des métiers d’agents sportifs et d’intermédiaires, annonce un communiqué reçu à l’APS.







Le thème portant sur les contrats sportifs fera aussi partie des sujets traités par le conférencier Me Moustapha Camara, avocat en droit du travail et droit du sport, selon le communiqué.



Il ajoute que cette rencontre sera aussi l’occasion pour Me Camara de présenter son livre intitulé : "Le contentieux du transfert des joueurs".



SD/BK