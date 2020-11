Dakar, 18 nov (APS) - Un forum de deux jours se tiendra en décembre prochain (8-9) à Cuba, sur le mode virtuel, en lieu et place de la traditionnelle Foire internationale de La Havane, annonce l’ambassadrice cubaine à Dakar, Saylin Sánchez Portero.



Ce forum virtuel est organisé par le ministère du Commerce extérieur et l’investissement étranger (MINCEX), avec la participation de son centre de promotion (ProCuba) et de la chambre de commerce de la République de Cuba’’, a-t-elle indiqué dans une note d’informations transmise à l’APS.

Il vise à "constituer un espace de négociation et d’établissement de contacts entre la communauté d’affaires nationale et les représentations étrangères ayant des intérêts à Cuba afin de promouvoir les échanges commerciaux et les investissements en fonction du développement durable", explique-t-elle.

L’initiative de ce forum s’inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie économique et sociale approuvée par le pays en tenant compte de l’impossibilité de tenir la traditionnelle Foire internationale de La Havane en raison des circonstances de la Covid-19, a indiqué Saylin Sánchez Portero.

Dans le cadre de cet événement, la mise à jour du portefeuille d’opportunités d’affaires et l’offre exportable de biens et services sera présentée, avec des informations sur 230 entreprises cubaines et un millier de produits et services disponibles pour le marché étranger, selon la diplomate.

Les personnes juridiques liées au commerce extérieur et aux investissements étrangers, ainsi que des représentants de gouvernements étrangers, des chambres de commerce et des centres de promotion des entreprises, sont autorisés à participer à la réunion.

"Lors de la rencontre virtuelle, il sera possible d’obtenir diverses informations sur les affaires avec Cuba et d’établir des contacts interentreprises qui présentent un intérêt et de s’informer sur les nouvelles installations du secteur tel que le fonctionnement des guichets uniques pour le commerce extérieur (VUCE) et les investissements étrangers (VUINEX)", a souligné l’ambassadrice de Cuba au Sénégal.

Une plate-forme virtuelle est dédiée à cet évènement, à l’adresse : foroempresarial.mincex.gob.cu, avec des informations détaillées sur le programme du forum, les produits exportables et les entreprises cubaines liées au commerce extérieur. Des rendez-vous de travail peuvent être organisés avec ces derniers, signale la diplomate.

"Cuba et le Sénégal travaillent à promouvoir les échanges économiques et commerciaux, de sorte que ce Forum peut être un bon moment et un bon espace pour explorer les opportunités d’affaires et favoriser l’échange des communautés d’affaires des deux pays", a-t-elle affirmé.