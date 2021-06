Dakar, 8 juin (APS) - Le centre "Daaray Sembene" commémore ce mercredi, à Thiès (ouest), la disparition du cinéaste et écrivain sénégalais Ousmane Sembène (1923-2007) à travers un panel sur le thème de "l’éducation populaire et numérique pour une transformation sociale", a appris l’APS de sa directrice Adji Maï Niang.



Cette 14e édition va se dérouler à l’auditorium de l’Université Iba Der Thiam de Thiès, à partir de 9 heures, avec une leçon inaugurale dite par Abdoul Alpha Dia, directeur des études, de la recherche et de l’innovation (DERI) de l’Université virtuelle du Sénégal, selon les organisateurs.

Elle sera marquée par la graduation de la promotion 2018-2021 de "Daaray Sembene" (Ecole populaire de 7 à 77 ans) dont le parrain est le journaliste Babacar Touré, PDG et fondateur du groupe Sud Communication, décédé en juillet 2020.

Sembene Ousmane, réalisateur, scénariste et écrivain, a inspiré beaucoup de cinéastes sénégalais et autres africains.

Celui qui est appelé ’’l’aîné des anciens" était aussi considéré comme un militant politique et social.



Il a réalisé de nombreux films parmi lesquelles "La Noire de..." (1966) et "Le Mandat" (1968), deux classiques ayant fait l’objet d’une relecture lors de l’édition 2020 des Journées cinématographique de Carthage par les réalisateurs tunisiens Habib Mestiri et Heifel Ben Youssef.

Ousmane Sembène a aussi réalisé "Xala", sorti en 1975. "Moolaade", son dernier film, date de 2004.