Dakar, 17 jan (APS) - La Base navale, Amiral Faye Gassama de Dakar abrite à partir de lundi un forum international sur la sécurité maritime dans le cadre de la clébration du 45e anniversaire de la marine nationale sénégalaise, a appris l’APS.



L’événement réunira plusieurs chefs d’Etats-majors de marines riveraines du golfe de Guinée, ainsi que 200 officiers de ce secteur, précise la Direction des relations publiques armées (DIRPA) dans un communiqué parvenu à l’APS,



Les participants vont travailler à la formulation d’approches collaboratives pour intégrer les capacités d’une sécurité en mer renforcée, souligne la même source



La DIRPA indique que le forum enregistrera également la participation plusieurs experts clés de l’industrie, spécialisés dans le domaine de la sécurité maritime



Cette rencontre de trois jours, a pour objectif de renforcer les échanges entre différents acteurs, afin de trouver des réponses concertées et coordonnées face à la mutation des défis sécuritaires dans le secteur maritime, peut-on lire sur le communiqué.



Il est également prévu, une exposition de deux jours présentant les technologies, les techniques ainsi que les équipements locaux et internationaux susceptibles de soutenir la sécurité et la sureté maritime, précise-t-on.



