Dakar, 2 nov (APS) – Le ministère de l’Intégration africaine, du NEPAD et de la Francophonie organise à partir du 15 novembre au King Fahd Palace, la première édition du Forum Francophone de Dakar, sur le thème "La Francophonie comme facteur d’intégration par l’innovation numérique : enjeux et perspectives".



La Cérémonie d’ouverture officielle sera présidée par le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne, indique un communiqué reçu à l’APS, ajoutant que cette rencontre "est un espace d’échanges, de partage et de propositions sur les grands enjeux qui interpellent la communauté francophone".



La même source informe que le Forum verra la participation de représentants d’Etats francophones et d’institutions nationales et internationales, d’associations et de réseaux, d’acteurs du monde de l’entreprise et de l’économie et de plusieurs experts nationaux et internationaux.



En marge et en complément du Forum, se tient, sur le même site, un "Village du numérique francophone", espace d’exposition de solutions numériques et cadre d’échanges, indique le communiqué.



"Le Forum francophone de Dakar se fixe comme principal objectif de construire une vision prospective de la communauté francophone à l’aune des enjeux de la révolution numérique dans le domaine des médias, de l’éducation et la formation, de la culture, de la santé, de l’économie, etc.", renseigne le texte.