Dakar, 8 mars (APS) – Une réunion de la société civile sur la lutte contre les flux financiers illicites en Afrique s’ouvre à l’hôtel King Fahd Palace de Dakar, ce mardi à 9h, a appris l’APS.



‘’Gagner la lutte contre les flux financiers illicites en provenance d’Afrique : Quelle est la prochaine étape ? Un accent particulier sur l’Afrique de l’Ouest’’ est le thème de cette rencontre.

Organisée par TrustAfrica, cette rencontre de deux jours ‘’traitera des défis posés par les flux financiers illicites (FFI) en provenance d’Afrique, avec un accent particulier sur la zone Afrique de l’Ouest’’, indique un communiqué.

La même source signale que la réunion qui s’inscrit dans le cadre de l’initiative de TrustAfrica de lutter contre les FFI en provenance d’Afrique, vise à ‘’mieux faire connaître le problème des flux financiers illicites en provenance d’Afrique de l’Ouest, et créer un espace dynamique permettant à la société civile et aux autres parties prenantes d’interagir’’.

Il s’agira de faire le point sur le problème des flux financiers illicites dans la région de l’Afrique de l’Ouest et d’évaluer le niveau d’engagement de la société civile et les efforts de plaidoyer déployés pour mettre un terme aux FFI dans la sous-région de l’Afrique de l’Ouest, voire au niveau continental.

Les participants vont tenter d’élaborer des stratégies pour ‘’saisir les opportunités et adopter des approches innovantes afin d’intensifier les efforts de lutte contre les FFI dans la région de l’Afrique de l’Ouest’’.

Prendront part à la réunion des représentants de la société civile intervenant dans le domaine des FFI au niveau continental, et plus particulièrement en Afrique de l’Ouest, ainsi que d’autres parties prenantes, dont des universitaires, des décideurs et les médias, selon le communiqué.