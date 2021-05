Dakar, 11 mai (APS) - Dakar abritera les 7 et 8 juin prochains la sixième édition du Forum international sur la finance islamique de l’Afrique de l’Ouest, annonce un communiqué transmis à l’APS.

La rencontre se tiendra au King Fahd Palace sur le thème "Malaisie-Afrique de l’Ouest : Bâtir le Pont de l’Economie islamique".

La 6e édition est présentée par les organisateurs comme un "forum d’innovation et de renforcement des relations bilatérales entre la Malaisie et le Sénégal".



Elle est aussi annoncée comme "une plateforme qui propose aux pays de l’Afrique de l’Ouest de saisir les opportunités offertes par l’expertise malaisienne, forte d’une expérience de plus de trente années dans les secteurs les plus pointus de l’économie de la finance islamique".

Le communiqué souligne que l’Institut africain de finance islamique (AIIF) a voulu la placer sous le signe de l’innovation, "en proposant des secteurs à fort potentiel pour nos pays mais encore peu développés comme le Business Halal, le WaQF, le Tabung Hajj ou Fonds du pèlerinage unique en Malaisie et enfin la Fintech islamique".

Il indique que "les meilleurs experts en la matière et les acteurs de ces secteurs en Malaisie seront les invités d’honneur aux côtés" du président Macky Sall, du ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, et du président de la Banque islamique développement, le Dr. Bandar Al-Hajjar.

Cette 6ème édition "marque une décennie d’organisation, appuyée fortement par le Gouvernement du Sénégal et la Banque islamique de développement", soulignent les organisateurs.