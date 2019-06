Dakar, 7 juin ( APS) – Le ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle et de l’Artisanat, Dame Diop effectue mardi une visite au Complexe Delafosse dans le cadre du démarrage des épreuves du Baccalauréat technique, annonce un communiqué transmis à l’APS.



M. Diop se rendra à 9 heures au Lycée technique et industriel et au Lycée technique et commercial du complexe Delafosse, indique la même source.



‘’L’innovation cette année est le démarrage de la première promotion de la série Sciences et techniques de l’Economie et la Gestion (STEG) qui remplace le baccalauréat G’’, précise-t-on.



SG/AKS²