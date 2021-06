Dakar, 17 juin (APS) - L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce orages et pluies sur les localités du sud-est du Sénégal au cours des prochaines 72 heures qui seront marquées par le maintien de la chaleur dans tout le pays.



"Les prochaines 72 heures seront marquées par une prédominance d’un ciel ensoleillé sur la majeure partie du pays. Toutefois, des orages et pluies intéresseront les localités sud-est du territoire en fin de validité", indique-t-elle dans son bulletin publié jeudi.

Le temps chaud "se maintiendra au fil des jours sur le pays sur toute l’échéance des 72 heures", avec des visibilités "généralement bonnes" et des vents "d’intensité faible à modérée" et "de secteur nord-ouest à sud-ouest", peut-on lire.

Au cours des prochaines 24 heures, renseignent les prévisionnistes météo, "le ciel sera ensoleillé sur la quasi-totalité du pays hormis la zone sud-est où des passages de nuages prédomineront".

Ils ajoutent que la chaleur persistante à l’intérieur du pays, particulièrement dans des régions nord-est et centre-nord se manifestera par des températures dépassant la barre des 39°C.