Dakar, 13 nov (APS) - Une session de formation à l’intention des spécialistes des six pays du PRAPS se tiendra à Saly Portudal, à partir de lundi, sur le thème ‘’Exploitation des bases de données KoboToolBox (KTB) sur Excel et les systèmes d’information géographiques”, annonce un communiqué reçu à l’APS.





Cette session de formation, organisée par la Coordination régionale de la Composante santé animale du Projet régional d’appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS), se déroulera à l’hôtel Les Filaos à Saly Portudal.

Les travaux seront ouverts le lundi, à 9 heures, sous la présidence du ministre de l’Elevage et des Productions animales ou son représentant.





‘’L’objectif général de cette rencontre est de former les agents en charge des bases de données épidémiologiques pour une meilleure maîtrise du logiciel Excel avancé, une meilleure analyse des données sur KoboToolBox et la production de documents cartographiques qui serviront d’aide à la prise de décision’’, explique le communiqué.

Il s’agit en somme de ‘’perfectionner les pays au niveau de l’exploitation des bases de données grâce à l’utilisation des tableurs Excel et des systèmes d’information géographique’’. De fait, la formation ‘’devrait donc contribuer à l’alerte précoce, la détection et la réaction rapide face aux foyers de maladies grâce à la collecte et au traitement en temps réel des informations de terrain’’.

Le logiciel Open Source KTB a été choisie en 2017, à la suite du partage de l’étude "Etat des lieux sur les bases de données épidémiologiques dans les pays du PRAPS’’.