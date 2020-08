Dakar, 11 août (APS) - L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce des manifestations pluvio-orageuses sur les régions sud et est du pays, à partir de cet après-midi, une situation qui devrait continuer à prévaloir jusqu’à mercredi.



"Au courant de cet après-midi, des manifestations pluvio-orageuses seront surtout notées sur les régions sud (Ziguinchor, Kolda, Sédhiou et Kédougou) et probablement à l’est vers (Bakel, Matam et Tambacounda)", indique l’agence dans un bulletin de prévision valable pour les prochaines 24 heures.

"Toutefois, ces perturbations pourraient s’étendre et occasionner des pluies sur le centre-sud du territoire" sénégalais, annoncent les prévisionnistes météo, avant d’ajouter qu’un système pluvio-orageux "abordera le pays par l’est" mercredi soir, pour ensuite évoluer "sur l’ensemble du territoire" sénégalais au cours de la journée de jeudi.

Ils signalent que la chaleur "se maintiendra au cours des prochaines 48 heures. Par contre, une légère baisse des températures maximales sera notée sur la quasi-totalité du pays en fin d’échéance", avec des visibilités "généralement bonnes", et des vents d’ouest à sud-ouest et d’intensités "faibles à modérées".

La chaleur sera donc "moins sensible sur le pays notamment dans les localités sud et centre-sud où des pics de températures variant entre 30 et 35 °C seront relevés", indique l’ANACIM.